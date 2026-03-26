LA BOITE A GANTS Pont des arts Cesson-Sévigné 30 et 31 mars Ille-et-Vilaine

Séances en journée : Tarif scolaire

Un spectacle de la toute petite compagnie. Monsieur Paul et Michel, voyagent de ville en ville pour récolter les gants oubliés afin de raconter des histoires dans leur immense boîte à gants.

Monsieur Paul et Michel, duo contrasté, voyagent de ville en ville pour récolter les gants oubliés afin de raconter des histoires dans leur immense boîte à gants. Entre leurs mains, les gants usagés se transforment en personnages déjantés.

Et c’est un festival ! Bataille intergalactique, poulailler déjanté, ancienne vedette du music-hall, pêche miraculeuse sur fond de comptines tarabiscotées, de chansons loufoques et d’histoires à tiroirs à dormir debout ou à jouer du piano couché.

Clément Paré et Grégory Truchet, créateurs du spectacles et musiciens intervenants en milieu scolaires, embarquent les enfants dans leur univers burlesque plein de poésie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T14:45:00.000+02:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Pont des arts parc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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