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AGENDA · Fouesnant

La boîte à histoire #1 | Pour les 6-11 ans l’Archipel Fouesnant

vendredi 16 octobre 2026 · l'Archipel · Fouesnant

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
l'Archipel
Adresse
1 Rue des Îles
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

La boîte à histoire #1 | Pour les 6-11 ans

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

À la sortie de l’école, alors que les vacances commencent tout juste, la Médiathèque de Fouesnant prépare une petite surprise pour les 6-11 ans : lecture, partage de coup de cœur, film, jeu…

Tous les rendez-vous La boîte à histoires de la saison 2026-2027 : les vendredis 16 octobre, 18 décembre, 19 février et 16 avril à 17h00   .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14 

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English :

L’événement La boîte à histoire #1 | Pour les 6-11 ans Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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