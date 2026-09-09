La boîte à histoire #1 | Pour les 6-11 ans l’Archipel Fouesnant
vendredi 16 octobre 2026 · l'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
La boîte à histoire #1 | Pour les 6-11 ans
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
À la sortie de l’école, alors que les vacances commencent tout juste, la Médiathèque de Fouesnant prépare une petite surprise pour les 6-11 ans : lecture, partage de coup de cœur, film, jeu…
Tous les rendez-vous La boîte à histoires de la saison 2026-2027 : les vendredis 16 octobre, 18 décembre, 19 février et 16 avril à 17h00 .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
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English :
L’événement La boîte à histoire #1 | Pour les 6-11 ans Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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