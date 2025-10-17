La boîte à histoire | pour les 6-11 ans l’Archipel Fouesnant
À la sortie de l’école, alors que les vacances commencent tout juste, la Médiathèque prépare une petite surprise destinée aux 6-11 ans lecture, partage de coup de cœur, film, jeu… .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
