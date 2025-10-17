La boîte à histoire | pour les 6-11 ans l’Archipel Fouesnant

La boîte à histoire | pour les 6-11 ans l’Archipel Fouesnant vendredi 17 octobre 2025.

La boîte à histoire | pour les 6-11 ans

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

À la sortie de l’école, alors que les vacances commencent tout juste, la Médiathèque prépare une petite surprise destinée aux 6-11 ans lecture, partage de coup de cœur, film, jeu… .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La boîte à histoire | pour les 6-11 ans Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN