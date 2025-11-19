LA BOITE A HISTOIRES FETE NOEL – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LA BOITE A HISTOIRES FETE NOEL Début : 2025-12-26 à 11:00. Tarif : – euros.

Brrr… ! Il fait froid ! Installez-vous bien au chaud et piochez un petit papier dans notre boîte à histoires…Huguette livrera alors ses souvenirs enneigés et rencontres insolites : une petite bulle de savon, un petit flocon, de dôles de vaches de Noël, une cocotte qui tricote ou encore une sorcière enrhumée…Les voix, les sons et la musique se mêlent alors au théâtre d’objets pour créer un univers poétique et sensoriel. Un florilège de contes et de chansons à piocher, pour découvrir le monde, grandir, et s’émerveiller !Artistes : Maud Louis, Aude Carpintieri

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42