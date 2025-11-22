La boîte à musique enchantée Censeau
La boîte à musique enchantée Censeau samedi 22 novembre 2025.
La boîte à musique enchantée
Maison du Temps Libre Censeau Jura
Tarif : 0 – 0 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Entrez dans la boîte à musique. Théo, le maître de cérémonie à l’enthousiasme débordant, vous y réserve un accueil des plus dynamiques.
Remontez ensuite le mécanisme d’un coup de clé dorée, et Clotilde vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la force de ses interprétations, à la douceur et à l’intensité de sa voix.
À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion, un spectacle à la fois drôle et magique. .
Maison du Temps Libre Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 31 97 32
English : La boîte à musique enchantée
German : La boîte à musique enchantée
Italiano :
Espanol :
L’événement La boîte à musique enchantée Censeau a été mis à jour le 2025-11-06 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA