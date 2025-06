La boîte à piano – Saumur 2 juillet 2025 07:00

Symbole des instants suspendus, des notes qui s’envolent et des cœurs qui s’accordent, notre boîte à piano reprend sa place, cette année encore, sur la place de la Bilange.

Pour faire vibrer l’été au rythme des émotions partagées, chacun est invité à s’asseoir un moment, improviser, rejouer ses morceaux préférés ou simplement écouter. Que vous soyez pianiste passionné ou curieux en quête d’harmonie, laissez vos doigts raconter une histoire et insufflez une touche de poésie à l’ambiance musicale de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Du 02/07 au 29/08/2025

Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h. Le samedi de 14h à 18h. sauf le 14 juillet.

Fermé le dimanche. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

A symbol of suspended moments, soaring notes and tuned hearts, our piano box is back again this year in the Place de la Bilange.

German :

Als Symbol für schwebende Augenblicke, für Noten, die fliegen, und Herzen, die stimmen, nimmt unser Klavierkasten auch dieses Jahr wieder seinen Platz auf dem Place de la Bilange ein.

Italiano :

Simbolo di momenti sospesi, di note che volano via e di cuori che si accordano, il nostro pianoforte a cassetta torna anche quest’anno in Place de la Bilange.

Espanol :

Símbolo de momentos suspendidos, de notas que vuelan y de corazones que afinan, nuestra caja de piano vuelve este año a la plaza de la Bilange.

