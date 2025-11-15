La boîte à surprise Petit Déj (Odile et Michel) Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

La boîte à surprise Petit Déj (Odile et Michel)

Mercredi 28 janvier 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

L’association La boîte à surprises vous propose de partager un beau moment musical avec le duo marignanais Petit déj (Odile et Michel). Ils vous proposent de revisiter les magnifiques chansons de Gilbert Bécaud.

Vous êtes attendus nombreux !

.

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

English :

The association La boîte à surprises invites you to share a musical moment with the Marignan duo Petit déj (Odile and Michel). They’ll be revisiting the magnificent songs of Gilbert Bécaud.

We look forward to seeing you there!

German :

Der Verein La boîte à surprises schlägt Ihnen vor, einen schönen musikalischen Moment mit dem Duo Petit déj (Odile und Michel) aus Marignano zu teilen. Sie bieten Ihnen eine Neuinterpretation der wunderbaren Lieder von Gilbert Bécaud.

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

L’associazione La boîte à surprises vi invita a condividere un momento musicale con il duo di Marignane Petit déj (Odile e Michel). Rivisiteranno le magnifiche canzoni di Gilbert Bécaud.

Vi aspettiamo!

Espanol :

La asociación La boîte à surprises le invita a compartir un momento musical con el dúo marignanés Petit déj (Odile y Michel). Repasarán las magníficas canciones de Gilbert Bécaud.

¡Le esperamos!

L’événement La boîte à surprise Petit Déj (Odile et Michel) Marignane a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Marignane