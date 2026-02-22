La boîte à surprises Barbara, Maria, Chrissie et moi (Géraldine Baldini) Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

La boîte à surprises Barbara, Maria, Chrissie et moi (Géraldine Baldini)

Mercredi 4 mars 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, G. Baldini, comédienne-chanteuse vous emmène dans un beau voyage sonore qui raconte les destins croisés et reprend le répertoire chanté de Chrissie Hynde, Barbara, Maria Callas, trois femmes d’exception.

.

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Women’s Rights Day, actress-singer G. Baldini takes you on a beautiful sonic journey, recounting the intertwined destinies and singing repertoires of Chrissie Hynde, Barbara and Maria Callas, three exceptional women.

L’événement La boîte à surprises Barbara, Maria, Chrissie et moi (Géraldine Baldini) Marignane a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Marignane