La boîte à surprises Barbara, Maria, Chrissie et moi (Géraldine Baldini) Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

La boîte à surprises Barbara, Maria, Chrissie et moi (Géraldine Baldini)
Mercredi 4 mars 2026.
A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Dans le cadre de la journée des droits des femmes, G. Baldini, comédienne-chanteuse vous emmène dans un beau voyage sonore qui raconte les destins croisés et reprend le répertoire chanté de Chrissie Hynde, Barbara, Maria Callas, trois femmes d’exception.
Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23
English :
As part of Women’s Rights Day, actress-singer G. Baldini takes you on a beautiful sonic journey, recounting the intertwined destinies and singing repertoires of Chrissie Hynde, Barbara and Maria Callas, three exceptional women.
