La boîte à surprises Cerveau en vrac et chocolats (comédie) Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

La boîte à surprises Cerveau en vrac et chocolats (comédie)

Mercredi 17 décembre 2025.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

L’association La boîte à surprises vous propose de partager un beau moment en compagnie de Caty Coto et Laura Behague. Au programme, une comédie, Cerveau en vrac et chocolats , qui vous fera plonger dans un bain de suspens et de rires.

Venez nombreux !

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

English :

The association La boîte à surprises invites you to share a wonderful moment in the company of Caty Coto and Laura Behague. On the program, a comedy, Cerveau en vrac et chocolats , which will plunge you into a bath of suspense and laughter.

Come one, come all!

German :

Der Verein La boîte à surprises schlägt Ihnen vor, einen schönen Moment in Begleitung von Caty Coto und Laura Behague zu teilen. Auf dem Programm steht eine Komödie, Cerveau en vrac et chocolats , die Sie in ein Bad der Spannung und des Lachens eintauchen lässt.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

L’associazione La boîte à surprises vi invita a condividere un momento meraviglioso in compagnia di Caty Coto e Laura Behague. In programma c’è la commedia Cerveau en vrac et chocolats , che vi farà immergere in un bagno di suspense e risate.

Venite tutti!

Espanol :

La asociación La boîte à surprises le invita a compartir un momento maravilloso en compañía de Caty Coto y Laura Behague. En el programa, una comedia, Cerveau en vrac et chocolats , que le sumergirá en un baño de suspense y risas.

¡Venga uno, vengan todos!

