La boîte à surprises Christian Vives Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane
La boîte à surprises Christian Vives Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane mercredi 26 novembre 2025.
La boîte à surprises Christian Vives
Mercredi 26 novembre 2025.
A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Une première à « La boîte à surprises » !
Une voix chaude que nous aimons tous Bernard Lavilliers ! Il sera interprété par Christian Vives. A découvrir absolument car non seulement, il chante bien mais il compose aussi !
Vous êtes attendus nombreux !
.
Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23
English :
A first for « La boîte à surprises »!
A warm voice we all love: Bernard Lavilliers! Christian Vives will be performing. A must-see, because not only does he sing well, he also composes!
We look forward to seeing you there!
German :
Eine Premiere bei « La boîte à surprises »!
Eine warme Stimme, die wir alle lieben: Bernard Lavilliers! Er wird von Christian Vives interpretiert. Sie sollten ihn unbedingt kennenlernen, denn er singt nicht nur gut, sondern komponiert auch!
Sie werden zahlreich erwartet!
Italiano :
Una prima volta per « La boîte à surprises »!
Una voce calda che tutti amiamo: Bernard Lavilliers! Il cantante sarà Christian Vives. Un appuntamento imperdibile perché non solo canta bene, ma compone anche!
Non vediamo l’ora di vedervi lì!
Espanol :
¡Una primicia para « La boîte à surprises »!
Una voz cálida que nos encanta a todos: ¡Bernard Lavilliers! El cantante será Christian Vives. Una visita obligada porque no sólo canta bien, ¡también compone!
¡Le esperamos!
L’événement La boîte à surprises Christian Vives Marignane a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de Marignane