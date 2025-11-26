La boîte à surprises Christian Vives Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

Mercredi 26 novembre 2025.
A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Une première à « La boîte à surprises » !
Une voix chaude que nous aimons tous Bernard Lavilliers ! Il sera interprété par Christian Vives. A découvrir absolument car non seulement, il chante bien mais il compose aussi !
Vous êtes attendus nombreux !
Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23 

English :

A first for « La boîte à surprises »!
A warm voice we all love: Bernard Lavilliers! Christian Vives will be performing. A must-see, because not only does he sing well, he also composes!
We look forward to seeing you there!

German :

Eine Premiere bei « La boîte à surprises »!
Eine warme Stimme, die wir alle lieben: Bernard Lavilliers! Er wird von Christian Vives interpretiert. Sie sollten ihn unbedingt kennenlernen, denn er singt nicht nur gut, sondern komponiert auch!
Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

Una prima volta per « La boîte à surprises »!
Una voce calda che tutti amiamo: Bernard Lavilliers! Il cantante sarà Christian Vives. Un appuntamento imperdibile perché non solo canta bene, ma compone anche!
Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

¡Una primicia para « La boîte à surprises »!
Una voz cálida que nos encanta a todos: ¡Bernard Lavilliers! El cantante será Christian Vives. Una visita obligada porque no sólo canta bien, ¡también compone!
¡Le esperamos!

