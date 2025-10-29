La boîte à surprises Comédie grinçante « Aide à Dom » (sur un texte de G. Bertolucci) Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

L’association « La boîte à surprises » vous propose une belle soirée en compagnie de Géraldine Baldini qui vous plongera dans un univers où se mêle sa vision de l’actualité (banque, retraite, environnement) et des chansons nostalgiques.

Venez nombreux !

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

English :

The association « La boîte à surprises » invites you to an evening with Géraldine Baldini, who will plunge you into a universe where her vision of current affairs (banking, retirement, the environment) is mixed with nostalgic songs.

We look forward to seeing you there!

German :

Der Verein « La boîte à surprises » bietet Ihnen einen schönen Abend mit Géraldine Baldini, die Sie in eine Welt eintauchen lässt, in der sich ihre Sicht auf aktuelle Themen (Bankwesen, Rente, Umwelt) mit nostalgischen Liedern vermischt.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

L’associazione « La boîte à surprises » organizza una splendida serata in compagnia di Géraldine Baldini, che vi farà immergere in un mondo in cui la sua visione dell’attualità (banche, pensione, ambiente) si mescola a canzoni nostalgiche.

Non vediamo l’ora di vedervi!

Espanol :

La asociación « La boîte à surprises » organiza una velada maravillosa en compañía de Géraldine Baldini, que le sumergirá en un mundo donde su visión de la actualidad (banca, jubilación, medio ambiente) se mezcla con canciones nostálgicas.

¡Le esperamos!

