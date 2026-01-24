La boîte à surprises Hé ! Toi, Gervaise… Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

La boîte à surprises Hé ! Toi, Gervaise…

Mercredi 25 février 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

L’association La boîte à surprises vous propose de partager un beau moment théâtral avec Joëlle David qui interprètera Hé ! Toi, Gervaise… .

Une pièce de Pierrette Dupoyet d’après L’Assommoir d’Emile Zola.

Vous êtes attendus nombreux !

Gervaise, personnage extrait du roman de Zola L’Assommoir , raconte son parcours de vie semé d’embûches et de désillusions, mais aussi rempli d’espoirs, de projets, de joies et d’amour.

Face à l’adversité de la vie et de la société du XIXème Siècle, elle déploie une farouche détermination à s’en sortir, qui n’a d’égales que son indéfectible honnêteté et sa foi en l’avenir.

Gervaise aura tout fait travailler, enfanter, espérer, souffrir et aimer. En un mot elle aura vécu. .

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

English :

The association La boîte à surprises invites you to share a wonderful theatrical moment with Joëlle David, who will perform: Hé! Toi, Gervaise… .

A play by Pierrette Dupoyet, based on Emile Zola’s L’Assommoir .

We look forward to seeing you there!

