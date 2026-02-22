La boîte à surprises Joséphine Baker, chanteuse, résistante et militante Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

La boîte à surprises Joséphine Baker, chanteuse, résistante et militante

Vendredi 6 mars 2026.

A 18h.

A l’issue de la soirée verre de l’amitié. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, l’association La boîte à surprises vous propose une conférence animée par notre ami Michel Méténier Joséphine Baker, chanteuse, résistante et militante .

Née aux Etats-Unis en 1906 dans une famille pauvre descendante d’esclaves, la jeune Joséphine arrive en France en 1925 et connaît immédiatement le triomphe avec La Revue Nègre . Quelle énergie dans la danse, dans les chansons ! Immédiatement, le cinéma, le disque, les publicitaires se l’arrachent ! Mais elle mettra aussi cette énergie au service de la France et de la Résistance en 39-45, au service des droits civiques aux Etats-Unis et contre le racisme, au service des plus pauvres… C’est en novembre 2021 que le Panthéon lui fut ouvert. Juste reconnaissance à celle qui a toujours dit La France a fait de moi ce que je suis. Je suis prête à donner ma vie pour elle . Merci Mme Baker . .

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

To mark Women’s Rights Day, the association La boîte à surprises is organizing a lecture by our friend Michel Méténier: Joséphine Baker, singer, resistance fighter and activist .

We look forward to seeing you there!

