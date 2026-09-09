La boîte à surprises : Récital de Mathieu Pirro Espace culturel Saint-Exupéry – Auditorium Beethoven Marignane
mercredi 28 octobre 2026 · Espace culturel Saint-Exupéry - Auditorium Beethoven · Marignane
Informations pratiques
Marignane
La boîte à surprises : Récital de Mathieu Pirro
Mercredi 28 octobre 2026.
A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry – Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
L’association « La boîte à surprises » vous propose de partager une belle soirée en compagnie de Mathieu Pirro pour un récital de chansons puisées dans son propre répertoire mais aussi dans celui des grands : Brassens, Ferré, Brel…
Venez nombreux !
Mathieu Pirro, c’est trente ans de carrière en tant que comédien et auteur-compositeur-interprète. Virtuose du piano, il vous offre un timbre de voix incroyable, et un véritable spectacle sur scène. Il revisite les plus grandes chansons avec une énergie contagieuse et une sensibilité unique… .
Espace culturel Saint-Exupéry – Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23
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English :
The association « La bo%EEte %E0 surprises » invites you to enjoy a wonderful evening with Mathieu Pirro for a concert featuring songs from his own repertoire as well as classics by the greats: Brassens, Ferr%E9, Brel…
We hope to see many of you there!
L’événement La boîte à surprises : Récital de Mathieu Pirro Marignane a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Marignane
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