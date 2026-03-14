La boîte à surprises Soirée de clôture et à la rentrée ! Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

La boîte à surprises Soirée de clôture et à la rentrée !

Mercredi 24 juin 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Une belle soirée de clôture organisée par La boîte à surprises avec Mary and the Clampins . Né de l’amitié de quelques potes, Mary and the Clampins est un groupe de reprises de tous styles.

De l’énergie à l’état pur à ne pas rater ! venez nombreux !

.

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A wonderful closing evening organized by La boîte à surprises with Mary and the Clampins . Born from the friendship of a few friends, Mary and the Clampins is a cover band of all styles.

Pure energy, not to be missed! Come one, come all!

L’événement La boîte à surprises Soirée de clôture et à la rentrée ! Marignane a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Marignane