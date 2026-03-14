La boîte à surprises Soirée de clôture et à la rentrée ! Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane
La boîte à surprises Soirée de clôture et à la rentrée ! Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane mercredi 24 juin 2026.
La boîte à surprises Soirée de clôture et à la rentrée !
Mercredi 24 juin 2026.
A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Une belle soirée de clôture organisée par La boîte à surprises avec Mary and the Clampins . Né de l’amitié de quelques potes, Mary and the Clampins est un groupe de reprises de tous styles.
De l’énergie à l’état pur à ne pas rater ! venez nombreux !
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Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23
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English :
A wonderful closing evening organized by La boîte à surprises with Mary and the Clampins . Born from the friendship of a few friends, Mary and the Clampins is a cover band of all styles.
Pure energy, not to be missed! Come one, come all!
L’événement La boîte à surprises Soirée de clôture et à la rentrée ! Marignane a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Marignane