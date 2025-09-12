La boîte à surprises Soirée théâtre « Un fil à la patte » Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

La boîte à surprises Soirée théâtre « Un fil à la patte » Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane vendredi 12 septembre 2025.

La boîte à surprises Soirée théâtre « Un fil à la patte »

Vendredi 12 septembre 2025.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Pour sa reprise, l’association « La boîte à surprises » vous propose une comédie de Georges Feydeau interprétée par la compagnie de « La Cabre d’Or » Un fil à la patte.

Vous êtes attendus très nombreux. !

.

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

For its new season, the association « La boîte à surprises » presents a comedy by Georges Feydeau, performed by the « La Cabre d’Or » company: Un fil à la patte.

We look forward to seeing you there!

German :

Für seine Wiederaufnahme schlägt Ihnen der Verein « La boîte à surprises » eine Komödie von Georges Feydeau vor, die von der Theatergruppe « La Cabre d’Or » interpretiert wird: Un fil à la patte.

Sie werden sehr zahlreich erwartet!

Italiano :

Per la sua nuova stagione, l’associazione « La boîte à surprises » mette in scena una commedia di Georges Feydeau, interpretata dalla compagnia « La Cabre d’Or »: Un fil à la patte.

Vi aspettiamo numerosi!

Espanol :

Para su nueva temporada, la asociación « La boîte à surprises » pone en escena una comedia de Georges Feydeau, interpretada por la compañía « La Cabre d’Or »: Un fil à la patte.

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes

L’événement La boîte à surprises Soirée théâtre « Un fil à la patte » Marignane a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Marignane