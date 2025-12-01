La boîte aux lettres de Noël Cernay

La boîte aux lettres de Noël

26 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-01

fin : 2025-12-12

2025-12-01

Les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël, et il prendra le temps de répondre à chacun ! Préparez-vous, la liste risque d’être très longue et pleine de surprises !

26 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35

English :

Children can drop off their letters to Santa, and he’ll take the time to reply to each one! Get ready for a long list of surprises!

German :

Die Kinder können ihre Briefe an den Weihnachtsmann abgeben, und er wird sich die Zeit nehmen, jedem zu antworten! Bereiten Sie sich vor, die Liste könnte sehr lang und voller Überraschungen sein!

Italiano :

I bambini possono inviare le loro lettere a Babbo Natale, che si prenderà il tempo di rispondere a ciascuna di esse! Preparatevi, la lista potrebbe essere molto lunga e piena di sorprese!

Espanol :

Los niños pueden enviar sus cartas a Papá Noel, ¡y él se tomará su tiempo para responder a cada una de ellas! Prepárate, ¡la lista puede ser muy larga y estar llena de sorpresas!

