La boite aux lettres du Père Noël Betschdorf

La boite aux lettres du Père Noël Betschdorf lundi 24 novembre 2025.

La boite aux lettres du Père Noël

19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-24

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-11-24

À l’extérieur de la bibliothèque municipale, la boite aux lettres du Père Noël sera mise en place et ce dernier prendra le temps de répondre à toutes les lettres.

La boîte aux lettres du Père Noël sera mise en place à l’extérieur de la bibliothèque. Le Père Noël prendra le temps de répondre à toutes les lettres ! 0 .

19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

English :

Outside the public library, Santa’s letterbox will be set up, and he’ll take the time to answer all the letters.

German :

Vor der Stadtbibliothek wird der Briefkasten des Weihnachtsmanns aufgestellt, der sich die Zeit nehmen wird, alle Briefe zu beantworten.

Italiano :

La cassetta delle lettere di Babbo Natale sarà allestita all’esterno della biblioteca comunale e lui si prenderà il tempo necessario per rispondere a tutte le lettere.

Espanol :

El buzón de Papá Noel estará instalado en el exterior de la biblioteca municipal, y se tomará su tiempo para responder a todas las cartas.

L’événement La boite aux lettres du Père Noël Betschdorf a été mis à jour le 2025-07-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte