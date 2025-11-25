La boîte aux lettres du Père Noël Place Ernest Cognacq Marans

La boîte aux lettres du Père Noël

Place Ernest Cognacq Jardins de la Mairie Marans Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-11-25

fin : 2025-12-18

2025-11-25

Le Père Noël a confié au Comptoir Local le soin de réceptionner les lettres des enfants.

N’hésitez pas ! Déposez vos courriers dans la boîte aux lettres prévue à cet effet.

Pour avoir une réponse du Père Noël, n’oubliez pas d’indiquer votre adresse !

English :

Santa has entrusted the Comptoir Local with the task of receiving children’s letters.

So don’t hesitate! Drop your letters in the letterbox provided.

Don’t forget to include your address if you want Santa to reply!

German :

Der Weihnachtsmann hat den Comptoir Local damit beauftragt, die Briefe der Kinder entgegenzunehmen.

Zögern Sie nicht! Werfen Sie Ihre Briefe in den dafür vorgesehenen Briefkasten.

Um eine Antwort vom Weihnachtsmann zu erhalten, vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

Italiano :

Babbo Natale ha affidato al Comptoir Local il compito di ricevere le lettere dei bambini.

Quindi non esitate! Lasciate le vostre lettere nell’apposita cassetta.

Non dimenticate di includere il vostro indirizzo se volete che Babbo Natale vi risponda!

Espanol :

Papá Noel ha confiado al Comptoir Local la tarea de recibir las cartas de los niños.

¡No lo dudes! Deposita tus cartas en el buzón previsto para ello.

No olvides incluir tu dirección si quieres que Papá Noel te conteste

