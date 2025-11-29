La boîte aux lettres du Père Noël Place du Parlement de Bretagne Rennes 29 novembre – 24 décembre Ille-et-Vilaine

Venez déposer votre lettre au Père Noël dans la grande boîte aux lettres installée place du Parlement, en suivant les étapes détaillées ci-dessous:

* 1. 1. – Mettre la lettre dans une enveloppe en précisant votre adresse au dos

* 1. 1. – Écrire cette adresse sur l’enveloppe :

* Père Noël

* 1 chemin des nuages – Pôle Nord

* 33500 Libourne

* France

* 1. 1. – Glisser la lettre dans la boîte

Une réponse sera apportée à chaque participant grâce aux équipes de La Poste qui relèveront les courriers et les transmettront au plus vite au Père Noël jusqu’au 24 décembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-24T23:59:00.000+01:00

Place du Parlement de Bretagne Place du Parlement de Bretagne, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine