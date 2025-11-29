La boîte aux lettres du Père Noël Seltz
La boîte aux lettres du Père Noël Seltz samedi 29 novembre 2025.
La boîte aux lettres du Père Noël
2 avenue du Général Schneider Seltz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-29
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-11-29
Les enfants sont invités à la médiathèque pendant les heures d’ouverture pour réaliser leur lettre pour le Père Noël.
Quel est ton souhait pour Noël ? Que voudrais-tu dire au Père Noël ? Pour être sûr que le Père Noël recevra ta lettre, dépose la dans la boite aux lettres du Père Noël installée devant la médiathèque. Attention à bien noter le prénom, le nom et l’adresse pour que le Père Noël puisse te répondre.
2 avenue du Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr
English :
Children are invited to the media library during opening hours to make their letter to Santa.
German :
Die Kinder sind während der Öffnungszeiten in die Mediathek eingeladen, um ihren Brief für den Weihnachtsmann zu gestalten.
Italiano :
I bambini sono invitati a recarsi in mediateca durante gli orari di apertura per realizzare la loro lettera a Babbo Natale.
Espanol :
Los niños están invitados a la mediateca durante el horario de apertura para hacer su carta a Papá Noel.
L’événement La boîte aux lettres du Père Noël Seltz a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg