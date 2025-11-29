La boîte aux lettres du Père Noël Seltz

La boîte aux lettres du Père Noël Seltz samedi 29 novembre 2025.

La boîte aux lettres du Père Noël

2 avenue du Général Schneider Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-29

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-11-29

Les enfants sont invités à la médiathèque pendant les heures d’ouverture pour réaliser leur lettre pour le Père Noël.

Quel est ton souhait pour Noël ? Que voudrais-tu dire au Père Noël ? Pour être sûr que le Père Noël recevra ta lettre, dépose la dans la boite aux lettres du Père Noël installée devant la médiathèque. Attention à bien noter le prénom, le nom et l’adresse pour que le Père Noël puisse te répondre.

. .

2 avenue du Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr

English :

Children are invited to the media library during opening hours to make their letter to Santa.

German :

Die Kinder sind während der Öffnungszeiten in die Mediathek eingeladen, um ihren Brief für den Weihnachtsmann zu gestalten.

Italiano :

I bambini sono invitati a recarsi in mediateca durante gli orari di apertura per realizzare la loro lettera a Babbo Natale.

Espanol :

Los niños están invitados a la mediateca durante el horario de apertura para hacer su carta a Papá Noel.

L’événement La boîte aux lettres du Père Noël Seltz a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg