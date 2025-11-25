La boite aux lettres géante du Père Noël Colmar

La boite aux lettres géante du Père Noël

Implantée sur le marché de la Petite Venise, l’immense boite aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de venir y déposer leurs courriers.

En inscrivant lisiblement l’adresse au dos de l’enveloppe, une réponse sera apportée à toutes les lettres postées. 0 .

English :

Santa’s huge letterbox is the perfect place for children to drop off their mail.

German :

Der riesige Briefkasten des Weihnachtsmanns bietet allen Kindern die Möglichkeit, ihre Briefe dort einzuwerfen.

Italiano :

L’enorme cassetta delle lettere di Babbo Natale è il luogo perfetto per i bambini per lasciare le loro lettere.

Espanol :

El enorme buzón de Papá Noel es el lugar perfecto para que los niños dejen sus cartas.

