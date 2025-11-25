La boite aux lettres géante du Père Noël Colmar
La boite aux lettres géante du Père Noël
Parking des 6 Montagnes Noires Colmar Haut-Rhin
Implantée sur le marché de la Petite Venise, l’immense boite aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de venir y déposer leurs courriers.
En inscrivant lisiblement l'adresse au dos de l'enveloppe, une réponse sera apportée à toutes les lettres postées.
Parking des 6 Montagnes Noires Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
English :
Santa’s huge letterbox is the perfect place for children to drop off their mail.
German :
Der riesige Briefkasten des Weihnachtsmanns bietet allen Kindern die Möglichkeit, ihre Briefe dort einzuwerfen.
Italiano :
L’enorme cassetta delle lettere di Babbo Natale è il luogo perfetto per i bambini per lasciare le loro lettere.
Espanol :
El enorme buzón de Papá Noel es el lugar perfecto para que los niños dejen sus cartas.
