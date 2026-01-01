La boite de pandore Médiathèque Breuil-Magné

La boite de pandore

Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné Charente-Maritime

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 15:00:00

2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18

Rencontre sur le thème du Moyen Âge.

Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 93 24 alivreouvert17870@outlook.fr

English : Pandora’s box

A walk through the history of France (the High Middle Ages)



Information and registration on 06 80 67 93 24 or

