La boite de pandore Médiathèque Breuil-Magné
La boite de pandore Médiathèque Breuil-Magné mercredi 21 janvier 2026.
La boite de pandore
Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné Charente-Maritime
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21 15:00:00
Date(s) :
2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18
Rencontre sur le thème du Moyen Âge.
Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 93 24 alivreouvert17870@outlook.fr
English : Pandora’s box
A walk through the history of France (the High Middle Ages)
Information and registration on 06 80 67 93 24 or
