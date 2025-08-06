La boîte de Pandore Théâtre de Pertuis Pertuis

La boîte de Pandore

Jeudi 9 avril 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Un voyage dans les profondeurs de l’âme

L’un, géant au visage inquiétant et à la gestuelle d’une précision de danseur,

avec une voix qui pourrait faire concurrence à celle de Jacques Brel; l’autre, pianiste épatant qui peut se transformer en une très inquiétante marionnette inspirée des films américains.

Un auteur qui voit son personnage commettre un crime, un cordonnier au destin lugubre mais raconté de manière loufoque, une vente aux enchères d’armes de morts énoncée avec dérision ce sont quelques-uns des sortilèges échappés de leur boîte de pandore. Unique en son genre. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

A journey into the depths of the soul

German :

Eine Reise in die Tiefen der Seele

Italiano :

Un viaggio nelle profondità dell’anima

Espanol :

Un viaje a las profundidades del alma

