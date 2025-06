La boîte en coquillages – Théâtre le Mille-Feuille Marseille 2e Arrondissement 20 juin 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

La boîte en coquillages Vendredi 20 juin 2025 de 20h à 21h20. Théâtre le Mille-Feuille 14 rue Louis Astouin Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20 21:20:00

Date(s) :

2025-06-20

Marc, Karl, Claire et Marie se retrouvent dans la maison de leur enfance avec une lourde décision à prendre…

Marc, Karl, Claire et Marie se retrouvent dans la maison de leur enfance avec une lourde décision à prendre.



Ils explorent les liens fraternels marqués par le passé, avec, toujours au-dessus d’eux, l’ombre du père.



Attention, cette pièce traite de violences infantiles. .

Théâtre le Mille-Feuille 14 rue Louis Astouin

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 67 65 03 compagnielemillefeuille@gmail.com

English :

Marc, Karl, Claire and Marie find themselves back in their childhood home with a difficult decision to make…

German :

Marc, Karl, Claire und Marie treffen sich in dem Haus ihrer Kindheit wieder und müssen eine schwere Entscheidung treffen…

Italiano :

Marc, Karl, Claire e Marie si ritrovano nella loro casa d’infanzia e devono prendere una decisione difficile…

Espanol :

Marc, Karl, Claire y Marie se encuentran de vuelta en la casa de su infancia con una difícil decisión que tomar…

L’événement La boîte en coquillages Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille