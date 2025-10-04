La boîte noire de l’IA Médiathèque Jacques Demy Nantes
La boîte noire de l’IA Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 4 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 10:30 –
Gratuit : oui Adulte
Jeu autour de l’intelligence artificielle générative dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la sciencePour la plupart d’entre nous, l’intelligence artificielle reste une boîte noire opaque qui fascine autant qu’elle inquiète. Ce jeu permet de mieux comprendre le fonctionnement d’une IA générative et de débattre pour faire des choix en conscience sur nos usages de cette technologie.Public adulte
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/