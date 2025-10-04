La boîte noire de l’IA Médiathèque Jacques Demy Nantes

La boîte noire de l’IA Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 10:30 –

Gratuit : oui Adulte

Jeu autour de l’intelligence artificielle générative dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la sciencePour la plupart d’entre nous, l’intelligence artificielle reste une boîte noire opaque qui fascine autant qu’elle inquiète. Ce jeu permet de mieux comprendre le fonctionnement d’une IA générative et de débattre pour faire des choix en conscience sur nos usages de cette technologie.Public adulte

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/