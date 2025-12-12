La boîte noire de l’IA Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 18:30 –
Gratuit : oui  Adulte 

Avec ce jeu pédagogique, vous comprendrez le fonctionnement d’une intelligence artificielle générative de texte et ses conséquences sociétales, environnementales et éthiques.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/