La boîte noire de l’IA Médiathèque Jacques Demy Nantes
La boîte noire de l’IA Médiathèque Jacques Demy Nantes jeudi 29 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 18:30 –
Gratuit : oui Adulte
Avec ce jeu pédagogique, vous comprendrez le fonctionnement d’une intelligence artificielle générative de texte et ses conséquences sociétales, environnementales et éthiques.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/