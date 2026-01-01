La Boîte Rue de la Croix Cordier Tinqueux

La Boîte

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 19:10:00

Date(s) :

2026-01-16

Tout public

Compagnie Arcane

Qui n’a jamais imaginé des histoires avec des objets du quotidien ? Tiens, une boîte. Voilà une main qui sort ! Ah non, c’est un poisson… Oh ici, un coude ! Toujours pas, hé, c’est le nez d’un géant…

Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout. Mais, peu à peu, l’objet s’ouvre, prend vie et se déplace. Apparition, disparition, caché, révélé… Des histoires muettes se déploient autour de la mystérieuse boîte. Tout est suggéré par le geste et le fond sonore. Un spectacle ludique pour les tout-petits qui, entre danse et théâtre d’objet, convoque l’imaginaire, invite à danser, à s’amuser avec son corps. .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est

