La bonne adresse Le StanG Pluvigner

La bonne adresse

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Théâtre

Une comédie de Marc Camoletti

Par le Théâtre de La Lande

A la bonne adresse on demande un Spartacus, un élève de piano, un acheteur immobilier et un partenaire sexuel. Les petites annonces sont passées par Jacqueline, peintre, Janine, professeure de piano, Georgette, propriétaire de l’appartement et ancienne vedette de revue et Marie-Louise, la bonne. Mais les annonces passées en abrégé vont déclencher des quiproquos hilarants en cascade quand les prétendants vont se rendre à la bonne adresse ! .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

