La bonne aventure, Cycle Aventures Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos samedi 7 mars 2026.
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Pourquoi se fier à une couverture ou à un résumé quand on peut se laisser guider par le destin ?
Le tarot de Marseille et le pendule sont les meilleurs moyens de se laisser aller à la découverte d’un nouveau livre. Notre bibliothécaire-cartomancienne guidera avec joie les plus aventureuses et aventureux dans leur choix de lecture.
Les voies de la lecture sont impénétrables !
Adultes/ Entrée libre
Rendez-vous à 15h (durée 1h30). .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
