La bonne aventure, Cycle Aventures Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

La bonne aventure, Cycle Aventures

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Pourquoi se fier à une couverture ou à un résumé quand on peut se laisser guider par le destin ?

Le tarot de Marseille et le pendule sont les meilleurs moyens de se laisser aller à la découverte d’un nouveau livre. Notre bibliothécaire-cartomancienne guidera avec joie les plus aventureuses et aventureux dans leur choix de lecture.

Les voies de la lecture sont impénétrables !

Adultes/ Entrée libre

Rendez-vous à 15h (durée 1h30). .

