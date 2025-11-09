La Bonne Aventure Temple Venterol
La Bonne Aventure Temple Venterol dimanche 9 novembre 2025.
La Bonne Aventure
Temple 25 Rue du Bout du Monde Venterol Drôme
Début : 2025-11-09 17:30:00
2025-11-09
Anna Kupfer nous entraînera dans son épopée tzigane, avec son spectacle La Bonne Aventure
Temple 25 Rue du Bout du Monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 95 05 avam.venterol@gmail.com
English :
Anna Kupfer will take us on a gypsy epic with her show La Bonne Aventure
German :
Anna Kupfer wird uns mit ihrem Stück La Bonne Aventure in ihr Zigeuner-Epos entführen
Italiano :
Anna Kupfer ci porterà in un’epopea gitana con il suo spettacolo La Bonne Aventure
Espanol :
Anna Kupfer nos embarcará en una epopeya gitana con su espectáculo La Bonne Aventure
L’événement La Bonne Aventure Venterol a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale