La Bonne du Curé La Comédie de Limoges Limoges

La Bonne du Curé

La Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Une rencontre explosive entre deux personnalités que tout oppose Pierrot Meunier, un cambrioleur maladroit, naïf, victime d’un odieux chantage et Rob Cardwel, le curé d’une église en ruine totalement désertée, harcelé par les promoteurs. En bon chrétien, le Père Cardwel va venir en aide à son visiteur hors la loi et tenter de le remettre sur le bon chemin. En bon crétin, Pierrot va tout faire pour semer la pagaille dans la communauté. Un calvaire pour le curé. Du pain béni pour le public. .

La Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

English : La Bonne du Curé

German :

Italiano :

Espanol : La Bonne du Curé

L’événement La Bonne du Curé Limoges a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Limoges Métropole