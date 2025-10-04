LA BONNE ETOILE Samedi 4 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

LA BONNE ETOILE
Avant première


De Pascal ELBÉ  
Avec Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT et Pierre POIROT  
  .

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

LA BONNE ETOILE
Preview


By Pascal ELBÉ
With Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT and Pierre POIROT

German :

DER GUTE STERN
Vorpremiere


Von Pascal ELBÉ
Mit Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT und Pierre POIROT

Italiano :

LA STELLA BUONA
Anteprima


Di Pascal ELBÉ
Con Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT e Pierre POIROT

Espanol :

LA BUENA ESTRELLA
Vista previa


Por Pascal ELBÉ
Con Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT y Pierre POIROT

