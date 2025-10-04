LA BONNE ETOILE Samedi 4 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

LA BONNE ETOILE

Avant première





De Pascal ELBÉ

Avec Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT et Pierre POIROT

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

LA BONNE ETOILE

Preview





By Pascal ELBÉ

With Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT and Pierre POIROT

German :

DER GUTE STERN

Vorpremiere





Von Pascal ELBÉ

Mit Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT und Pierre POIROT

Italiano :

LA STELLA BUONA

Anteprima





Di Pascal ELBÉ

Con Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT e Pierre POIROT

Espanol :

LA BUENA ESTRELLA

Vista previa





Por Pascal ELBÉ

Con Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT y Pierre POIROT

