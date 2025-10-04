LA BONNE ETOILE Samedi 4 octobre Brides-les-Bains
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
LA BONNE ETOILE
Avant première
De Pascal ELBÉ
Avec Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT et Pierre POIROT
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
LA BONNE ETOILE
Preview
By Pascal ELBÉ
With Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT and Pierre POIROT
German :
DER GUTE STERN
Vorpremiere
Von Pascal ELBÉ
Mit Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT und Pierre POIROT
Italiano :
LA STELLA BUONA
Anteprima
Di Pascal ELBÉ
Con Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT e Pierre POIROT
Espanol :
LA BUENA ESTRELLA
Vista previa
Por Pascal ELBÉ
Con Benoît POELVOORDE, Audrey LAMY, Pascal ELBÉ, Zabou BREITMAN, Hugo BECKER, Stéphan WOJTOWICZ, Philippe UCHAN, Louis LAGORCE DOUCE DOUSSIÈRE, David TALBOT y Pierre POIROT
