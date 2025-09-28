LA BONNE FRANQUETTE Lattes

La Bonne Franquette, c’est une après-midi où convivialité, ambiance et festin se rencontrent. Le Mas vous accueille DIMANCHE 28 SEPTEMBRE, dans son espace Chai, pour profiter d’un cadre chaleureux en plein après-midi.

Depuis 12 ans, le Mas fait vibrer Montpellier avec ses célèbres Apéros du Mas. Il s’est imposé comme l’un des lieux les plus festifs et populaires de la ville. Chaque vendredi et samedi, c’est le rendez-vous incontournable pour profiter d’un moment convivial dans un cadre unique.

Musique généraliste, DJs, shows l’ambiance est toujours au rendez-vous !

Ce sera l’occasion de découvrir une nouvelle carte spécialement dédiée à cet événement, alliant plats, tapas, planches, desserts et une large sélection de boissons, pour satisfaire toutes vos envies. L’après-midi sera animée par DJ Jean Aragon, qui vous fera vibrer au rythme des années 80/90 .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 11 89 41 63

English :

La Bonne Franquette is an afternoon of conviviality, atmosphere and feasting. Le Mas welcomes you to its Chai area on SUNDAY SEPTEMBER 28, for an afternoon of warmth and conviviality.

German :

La Bonne Franquette, das ist ein Nachmittag, an dem Geselligkeit, Atmosphäre und Festessen aufeinandertreffen. Le Mas empfängt Sie am SONNTAG, dem 28. SEPTEMBER, in seinem Chai-Bereich, um am Nachmittag eine gemütliche Atmosphäre zu genießen.

Italiano :

La Bonne Franquette è un pomeriggio di convivialità, atmosfera e festa. Le Mas vi accoglie nella sua area Chai DOMENICA 28 SETTEMBRE per un pomeriggio di calore e convivialità.

Espanol :

La Bonne Franquette es una tarde de convivencia, ambiente y fiesta. Le Mas le da la bienvenida a su espacio Chai el DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE para una tarde de calor y convivencia.

