La bonne, la belle, la grande Office de tourisme de Bernex Bernex

La bonne, la belle, la grande Samedi 20 septembre, 10h30 Office de tourisme de Bernex Haute-Savoie

Rendez-vous au parking de la station de Bernex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Le territoire est constellé de nombreux alpages, où les bêtes étaient montées durant la belle saison. Ces montagnes, comme les nommaient les habitants, avaient chacune leurs qualités et leurs défauts, mais certaines étaient reconnues comme meilleures. Partez en randonnée à la découverte de la Bonne, aujourd’hui appelée la Bonne Eau, et visitez un véritable chalet d’alpage, jamais modifié.

Office de tourisme de Bernex 74500 Bernex Bernex 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 73 60 62 https://www.leman-mountains-explore.com/decouvrir/nos-villages/bernex/ [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.paysdevian-valleedabondance.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Bertille Favre