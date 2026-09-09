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LA BOOM DE FIN DE COLO : LA COLONIE DE VACANCES + Il EST VILAINE + RÉBECCA BONTÉ + DJ STARTUP + EXPO IGREKA2N, La Sirène, La Rochelle

vendredi 18 septembre 2026 · La Sirène · La Rochelle

LA BOOM DE FIN DE COLO : LA COLONIE DE VACANCES + Il EST VILAINE + RÉBECCA BONTÉ + DJ STARTUP + EXPO IGREKA2N, La Sirène, La Rochelle

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Sirène
Adresse
111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit sur invitation

LA BOOM DE FIN DE COLO : LA COLONIE DE VACANCES + Il EST VILAINE + RÉBECCA BONTÉ + DJ STARTUP + EXPO IGREKA2N Vendredi 18 septembre, 20h00 La Sirène Charente-Maritime

Gratuit sur invitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T02:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T02:00:00+02:00

La Sirène 111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Pallice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 56 46 62 https://la-sirene.fr https://www.facebook.com/lasirene17larochelle/;https://www.instagram.com/lasirene17/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.la-sirene.fr/evenement/689 »}] Espace de musiques actuelles de l’agglomération de La Rochelle, La Sirène réunit dans un lieu atypique : un club (450 places) et une grande salle de concert (1200 spectateurs). Programmation éclectique et qualitative, avec 70 concerts par an, allant du jazz au rock, au blues, au rap ou à l’électro. Plus d’infos : https://la-sirene.fr/pratique/
Electro, Gratuit, Pop, Rock

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