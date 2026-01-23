La boom des enfants Landéhen
La boom des enfants Landéhen dimanche 8 mars 2026.
La boom des enfants
Salle des fêtes Landéhen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Viens avec ton plus beau déguisement !
Organisé par l’A.P.E.L de l’école Saint-Joseph de Landéhen. .
Salle des fêtes Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 41 15 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La boom des enfants Landéhen a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor