La boom des enfants Landéhen

La boom des enfants

Salle des fêtes Landéhen Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08

Viens avec ton plus beau déguisement !

Organisé par l’A.P.E.L de l’école Saint-Joseph de Landéhen. .

Salle des fêtes Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 41 15 24

