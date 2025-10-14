La boom des meufs Sablé-sur-Sarthe

La boom des meufs Sablé-sur-Sarthe mardi 14 octobre 2025.

La boom des meufs

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14 23:00:00

Date(s) :

2025-10-14

La boom des meufs, c’est une soirée danse réservée au public féminin de 18 à 90 ans.

Envie de danser, de rire et de lâcher prise entre femmes ? Venez profiter de cette parenthèse joyeuse et bienveillante pour oser être vous-même et vous défouler sur la piste.

Vous pourrez même choisir un ou deux morceaux de musiques à diffuser pour la soirée ! .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

La boom des meufs is a dance party for women aged 18 to 90.

German :

La boom des meufs ist ein Tanzabend für Frauen zwischen 18 und 90 Jahren.

Italiano :

La boom des meufs è una festa da ballo per donne dai 18 ai 90 anni.

Espanol :

La boom des meufs es una fiesta de baile para mujeres de 18 a 90 años.

