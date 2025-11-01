La boom hantée des petits monstres à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac
La boom hantée des petits monstres à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac samedi 1 novembre 2025.
La boom hantée des petits monstres à l’ Espace des Possibles à Figeac
49 av Général de Gaulle Figeac Lot
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
Date(s) :
2025-11-01
La Boom Hantée des Petits Monstres arrive à Figeac !
Préparez vos déguisements les plus terrifiants ou les plus mignons !
L’Espace des Possibles se transforme en piste de danse ensorcelée pour une après-midi Halloween spéciale enfants de 4 à 10 ans.
Déguisements, rires et danse garantis…
Une après-midi magique où les petits monstres vont s’éclater !
Organisé par l’association Au Cœur des Possibles
49 av Général de Gaulle Figeac 46100 Lot Occitanie
English :
The Boom Hantée des Petits Monstres is coming to Figeac!
Get your scariest or cutest costumes ready!
The Espace des Possibles is transformed into an enchanted dance floor for a special Halloween afternoon for children aged 4 to 10.
Disguises, laughter and dancing guaranteed?
A magical afternoon of fun for little monsters!
Organized by the Au C?ur des Possibles association
German :
Der Boom Spuk der kleinen Monster kommt nach Figeac!
Bereiten Sie Ihre schrecklichsten oder süßesten Verkleidungen vor!
Der Espace des Possibles verwandelt sich in eine verwunschene Tanzfläche für einen Halloween-Nachmittag speziell für Kinder von 4 bis 10 Jahren.
Verkleidungen, Lachen und Tanzen garantiert?
Ein magischer Nachmittag, an dem die kleinen Monster ihren Spaß haben werden!
Organisiert von der Vereinigung Au C?ur des Possibles
Italiano :
Il Boom Hantée des Petits Monstres arriva a Figeac!
Preparate i vostri costumi più spaventosi o più carini!
L’Espace des Possibles si trasformerà in una pista da ballo incantata per un pomeriggio di Halloween dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni.
Travestimenti, risate e balli garantiti?
Un pomeriggio magico in cui i piccoli mostri si divertiranno un mondo!
Organizzato dall’associazione Au C?ur des Possibles
Espanol :
¡La Boom Hantée des Petits Monstres llega a Figeac!
¡Prepara tus disfraces más terroríficos o más bonitos!
El Espace des Possibles se transformará en una pista de baile encantada para una tarde de Halloween para niños de 4 a 10 años.
Disfraces, risas y bailes garantizados..
Una tarde mágica en la que los pequeños monstruos se divertirán como nunca
Organizado por la asociación Au Cœur des Possibles
L’événement La boom hantée des petits monstres à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Figeac