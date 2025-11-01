La boom hantée des petits monstres à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac

49 av Général de Gaulle Figeac Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

La Boom Hantée des Petits Monstres arrive à Figeac !

Préparez vos déguisements les plus terrifiants ou les plus mignons !

L’Espace des Possibles se transforme en piste de danse ensorcelée pour une après-midi Halloween spéciale enfants de 4 à 10 ans.

Déguisements, rires et danse garantis…

Une après-midi magique où les petits monstres vont s’éclater !

Organisé par l’association Au Cœur des Possibles

49 av Général de Gaulle Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

The Boom Hantée des Petits Monstres is coming to Figeac!

Get your scariest or cutest costumes ready!

The Espace des Possibles is transformed into an enchanted dance floor for a special Halloween afternoon for children aged 4 to 10.

Disguises, laughter and dancing guaranteed?

A magical afternoon of fun for little monsters!

Organized by the Au C?ur des Possibles association

German :

Der Boom Spuk der kleinen Monster kommt nach Figeac!

Bereiten Sie Ihre schrecklichsten oder süßesten Verkleidungen vor!

Der Espace des Possibles verwandelt sich in eine verwunschene Tanzfläche für einen Halloween-Nachmittag speziell für Kinder von 4 bis 10 Jahren.

Verkleidungen, Lachen und Tanzen garantiert?

Ein magischer Nachmittag, an dem die kleinen Monster ihren Spaß haben werden!

Organisiert von der Vereinigung Au C?ur des Possibles

Italiano :

Il Boom Hantée des Petits Monstres arriva a Figeac!

Preparate i vostri costumi più spaventosi o più carini!

L’Espace des Possibles si trasformerà in una pista da ballo incantata per un pomeriggio di Halloween dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Travestimenti, risate e balli garantiti?

Un pomeriggio magico in cui i piccoli mostri si divertiranno un mondo!

Organizzato dall’associazione Au C?ur des Possibles

Espanol :

¡La Boom Hantée des Petits Monstres llega a Figeac!

¡Prepara tus disfraces más terroríficos o más bonitos!

El Espace des Possibles se transformará en una pista de baile encantada para una tarde de Halloween para niños de 4 a 10 años.

Disfraces, risas y bailes garantizados..

Una tarde mágica en la que los pequeños monstruos se divertirán como nunca

Organizado por la asociación Au Cœur des Possibles

