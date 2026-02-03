La Boria des Gotas visite de ferme La Boria des Gotas Saint-Didier-en-Velay
La Boria des Gotas visite de ferme La Boria des Gotas Saint-Didier-en-Velay mercredi 8 avril 2026.
La Boria des Gotas visite de ferme
La Boria des Gotas 495 chemin de Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-25
Gewendoline vous propose de partir à la découverte de sa ferme.
.
La Boria des Gotas 495 chemin de Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 44 53 11 laboriadesgotas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gewendoline invites you to discover her farm.
L’événement La Boria des Gotas visite de ferme Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Loire Semène