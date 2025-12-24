La Borne 365 jours d’art contemporain en région centre

Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-02-12

Dans le cadre de 365 jours d’art contemporain, La Borne à Mehun-sur-Yèvre présente des expositions autour des œuvres de Guillaume Jezy et Gongmo Zhou. Leurs créations proposent des regards complémentaires sur l’art contemporain, entre exploration des formes, de l’espace et de l’image.

Dans le cadre de sa programmation 365 jours d’art contemporain, La Borne à Mehun-sur-Yèvre propose des expositions en lien avec le travail de Guillaume Jezy et Gongmo Zhou. À travers leurs démarches artistiques singulières, les deux artistes offrent des regards complémentaires sur la création contemporaine.

Guillaume Jezy développe un univers fait de formes, de volumes et d’architectures imaginaires, questionnant l’espace et la construction. Gongmo Zhou, quant à lui, explore la peinture et notre rapport aux images, entre réalité et perception contemporaine.

Ces expositions invitent le public à découvrir des œuvres actuelles, à la fois sensibles et réflexives, et à partager un moment de rencontre avec l’art contemporain au cœur de la région Centre. .

Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of 365 jours d?art contemporain, La Borne in Mehun-sur-Yèvre presents exhibitions of work by Guillaume Jezy and Gongmo Zhou. Their creations offer complementary perspectives on contemporary art, exploring form, space and image.

L’événement La Borne 365 jours d’art contemporain en région centre Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2025-12-21 par OT BOURGES