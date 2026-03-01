La Bornes To Fly fait son cinéma

Salle des fêtes de Manigod Manigod Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

À l’occasion de la 13ème édition de la Bornes to Fly, épreuve du Championnat de France de marche et Vol en parapente, l’équipe de l’organisation souhaitent partager leur passion et faire connaitre cette activité au public.

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Salle des fêtes de Manigod Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com

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English :

To mark the 13th edition of Bornes to Fly, a round of the French Paragliding Walking and Flying Championship, the organising team would like to share their passion and introduce the public to this sport.

L’événement La Bornes To Fly fait son cinéma Manigod a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Manigod