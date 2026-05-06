La Borrèzienne Borrèze
La Borrèzienne Borrèze samedi 20 juin 2026.
Borrèze
La Borrèzienne
Borrèze Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Borrezienne revient le samedi 20 juin 2026 pour une journée alliant randonnée, découverte du patrimoine et convivialité. Unique en Périgord, cette manifestation invite les participants à parcourir les paysages locaux tout en découvrant les moulins et le patrimoine du territoire.
Les participants auront également la possibilité de se restaurer à la pisciculture des Eaux de l’Inval et de visiter les installations.
Une expérience accessible à tous, entre nature, patrimoine et découverte locale. .
Borrèze 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laborrezienne@gmail.com
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English : La Borrèzienne
L’événement La Borrèzienne Borrèze a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du pays de Fénelon
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