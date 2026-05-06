Borrèze

La Borrèzienne

Borrèze Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Borrezienne revient le samedi 20 juin 2026 pour une journée alliant randonnée, découverte du patrimoine et convivialité. Unique en Périgord, cette manifestation invite les participants à parcourir les paysages locaux tout en découvrant les moulins et le patrimoine du territoire.

Les participants auront également la possibilité de se restaurer à la pisciculture des Eaux de l’Inval et de visiter les installations.

Une expérience accessible à tous, entre nature, patrimoine et découverte locale. .

Borrèze 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laborrezienne@gmail.com

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English : La Borrèzienne

L’événement La Borrèzienne Borrèze a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du pays de Fénelon