La Bosmiaude – Bosmie-l’Aiguille 22 juin 2025 08:15

Haute-Vienne

La Bosmiaude Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 08:15:00

fin : 2025-06-22 14:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Venez participer à la 23ème édition de la Bosmiaude avec des courses VTT ou randonnées pédestres. Il s’agit d’une randonnée à but sportif et ludique, à allure libre où chacun pédale suivant ses aptitudes et ses envies, non chronométrée et sur sentiers balisés. Elle est ouverte à tous, licenciés ou non.

Trois distances au choix seront proposées dans le cadre de nouveaux circuits: 13, 29 ou 50 km. Il sera possible d’effectuer une ou plusieurs boucles du 50 km.

Pour la randonnée, vous aurez le choix entre une boucle de 9,4 km ou 15,4 km.

Un ravitaillement, des récompenses, un lavage vélo, un point d’eau potable et le verre de l’amitié sont prévus dans l’organisation de cette belle rencontre sportive.

Un engagement en ligne est fortement recommandé. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 82 68 91

English : La Bosmiaude

German : La Bosmiaude

Italiano :

Espanol : La Bosmiaude

L’événement La Bosmiaude Bosmie-l’Aiguille a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Val de Vienne