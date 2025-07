La Botanique d’Ana RDV place du cinéma Barèges

La Botanique d’Ana RDV place du cinéma Barèges mercredi 6 août 2025.

RDV place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-06 18:30:00

fin : 2025-08-27 20:00:00

2025-08-06

Tous les mercredis, partez avec Ana à la découverte des essences locales sur le sentier Saint-Justin.

RDV place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Every Wednesday, join Ana in discovering local tree species on the Saint-Justin trail.

German :

Gehen Sie jeden Mittwoch mit Ana auf dem Saint-Justin-Pfad auf Entdeckungsreise zu den einheimischen Baumarten.

Italiano :

Ogni mercoledì, unitevi ad Ana per scoprire le specie arboree locali sul sentiero di Saint-Justin.

Espanol :

Todos los miércoles, acompañe a Ana a descubrir las especies arbóreas locales en el sendero de Saint-Justin.

