LA BOTANIQUE DU XXIE SIÈCLE Béziers

LA BOTANIQUE DU XXIE SIÈCLE

La botanique révolutionnée ADN, gènes sauteurs et transferts horizontaux révèlent des plantes fluides et une évolution étonnamment originale.

La botanique a récemment été bouleversée par de nombreuses découvertes. L’analyse de l’ADN et des protéines a permis une classification des plantes plus naturelle . On a découvert que leurs génomes sont fluides (variables au sein d’un même organisme) et fortement influencés par des gènes sauteurs (transposons). Les plantes ligneuses à croissance continue sont désormais perçues comme de véritables colonies d’organismes . Les transferts horizontaux de gènes, les hybridations et les polyploïdies multiples participent à une évolution originale, faisant du monde végétal une source d’émerveillement toujours renouvelée.

Par André Diguet, président honoraire de la Société d’Etude des Sciences Naturelles de Béziers. .

Botany revolutionized: DNA, jumping genes and horizontal transfers reveal fluid plants and a surprisingly original evolution.

