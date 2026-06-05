La Bouche en fête Loue à la Bouche Scey-Maisières jeudi 23 juillet 2026.

Scey-Maisières

La Bouche en fête

Loue à la Bouche 6 Rue des Forges Scey-Maisières Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le restaurant Loue à la Bouche célèbre les producteurs et artisans avec qui il travaille depuis l’ouverture. Les producteurs et artisans seront installés sur le parking et dans le verger de Loue à la Bouche. Un grand plat convivial à partager sera proposé, mais vous pourrez aussi faire vos achats auprès des stands présents. Charcuterie, fromage, légumes, miel, champignons, vin, spiritueux… Sans oublier des animations jeux pour enfants, chanson française, danse contemporaine… .

Loue à la Bouche 6 Rue des Forges Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 72 98

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English : La Bouche en fête

L’événement La Bouche en fête Scey-Maisières a été mis à jour le 2026-06-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)