La Boucherie fête ses 4 ans Concert avec le groupe La dernière minute La Boucherie Orthez
La Boucherie fête ses 4 ans Concert avec le groupe La dernière minute La Boucherie Orthez samedi 11 octobre 2025.
La Boucherie fête ses 4 ans Concert avec le groupe La dernière minute
La Boucherie 1430 Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Ambiance garantie, musique live (pop, soul, funky) et bonne humeur… .
La Boucherie 1430 Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 75 00 46
English : La Boucherie fête ses 4 ans Concert avec le groupe La dernière minute
German : La Boucherie fête ses 4 ans Concert avec le groupe La dernière minute
Italiano :
Espanol : La Boucherie fête ses 4 ans Concert avec le groupe La dernière minute
L’événement La Boucherie fête ses 4 ans Concert avec le groupe La dernière minute Orthez a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Coeur de Béarn