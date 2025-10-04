La Boucle de Mélusine Landéan

La Boucle de Mélusine Landéan samedi 4 octobre 2025.

La Boucle de Mélusine

Les Celliers de Landéan Landéan Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04 2025-11-01 2025-11-06 2026-01-03

Plongez au cœur de la forêt de Fougères lors de la Boucle de Mélusine, une randonnée conviviale et accompagné dédiée aux amoureux de la nature. Chaque premier samedi du mois, laissez-vous guider pendant 5 heures sur les sentiers de la forêt, où une pause musicale en pleine nature vous attend pour un pique-nique enchanteur. Avec un groupe limité à 7 personnes, vivez une expérience unique et intimiste. .

Les Celliers de Landéan Landéan 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 12 20

