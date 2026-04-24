La Boucle de Mélusine Landéan
La Boucle de Mélusine Landéan samedi 2 mai 2026.
Landéan
La Boucle de Mélusine
Les Celliers de Landéan Landéan Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03
Plongez au cœur de la forêt de Fougères lors de la Boucle de Mélusine, une randonnée conviviale et accompagné dédiée aux amoureux de la nature. Chaque premier samedi du mois, laissez-vous guider pendant 5 heures sur les sentiers de la forêt, où une pause musicale en pleine nature vous attend pour un pique-nique enchanteur. Avec un groupe limité à 7 personnes, vivez une expérience unique et intimiste. .
Les Celliers de Landéan Landéan 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 12 20
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English :
L’événement La Boucle de Mélusine Landéan a été mis à jour le 2026-04-24 par OT FOUGERES
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